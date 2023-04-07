Для наблюдателей на выборах губернатора Тюменской области утвержден специальный нагрудный знак

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Все наблюдатели на выборах губернатора Тюменской области, которые пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года, должны иметь специальный нагрудный знак. Такое решение принято Избирательной комиссией Тюменской области.

"Нагрудный знак наблюдателя, - сказано в приложении к решению облизбиркома, - представляет собой прямоугольную карточку размером не более 100 мм x 65 мм, изготовленную, как правило, из плотной бумаги белого цвета, с указанием наименования избирательной кампании, фамилии, имени и отчества наблюдателя, наименования субъекта общественного контроля, либо фамилии, имени и отчества зарегистрированного кандидата на должность губернатора Тюменской области или наименования избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированного кандидата и наименования избирательной комиссии".

Текст может наноситься на карточку машинописным, рукописным либо комбинированным способом. При заполнении карточки машинописным способом текст рекомендют набирать жирным шрифтом черного цвета, рукописным способом - синими или черными чернилами.

Нагрудный знак наблюдателя не должен содержать признаков предвыборной агитации. Он не является документом, заменяющим документ о направлении наблюдателя, а также не является документом, удостоверяющим личность (не должен иметь номеров, печатей, подписей и т.п.).

Напомним, в единый день голосования 11 сентября 2022 года на избирательных участках было задействовано более 400 общественных наблюдателей.

В единый день голосования в 2023 году в Тюменской области пройдут выборы губернатора, депутатов Тюменской городской думы, довыборы депутатов Тюменской областной думы и нескольких дум сельских поселений.