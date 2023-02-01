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Константин Северинов: город с кампусом отличается перспективами развития

Общество, 13:21 10 февраля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Город, в котором есть университет и привлекательный кампус, качественно отличается с точки зрения перспектив развития. Так о строительстве кампуса в Тюмени высказался профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов.

"Кампус дает университету перейти из учебной в учебно-научную организацию и возможность находиться там, жить среди подобных тебе людей, устанавливать с ними контакты и заниматься наукой", — отметил он.

Напомним, Тюменская область прошла конкурсный отбор на создание межвузовского кампуса. К строительству будут привлечены средства инвесторов, часть расходов возьмет на себя федеральный бюджет.

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