Горячее питание в четырех школах Тюмени проверили общественники

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Горячее питание в школах № 48, 72, 88 и 89 проверили общественники Тюмени. На протяжении двух дней они знакомились с организацией питания для учеников и оценивали качество блюд. Мониторинг организован в рамках проекта "Единой России" "Новая школа", сообщает Тюменское региональное отделение Всероссийской политической партии.

В первый день экспертная комиссия посетила первый корпус школы № 89. Проверяющие - глава Тюменского района, региональный координатор проекта "Женское движение Единой России" Светлана Иванова, депутат облдумы, член президиума политсовета "Единой России" Эдуард Омаров, председатель общественного совета при департаменте образования и науки Тюменской области Любовь Гнусарева, главный специалист ведомства Ирина Дерябина отметили хороший вкус блюд и их температуру. На дегустацию они взяли рагу, гречка с фрикасе, салат из моркови, салат из помидоров, чай с лимоном и ягодный компот.

В Тюмени все школы и гимназии обеспечиваются горячим питанием комбинатом школьного питания "Центральный". Его сотрудники пояснили, что на школьную кухню поступают лишь продукты, из которых пища готовится на месте, непосредственно перед каждым приемом пищи учениками.

Так как во всех школах Тюмени позиции меню сходятся, в остальных трех школах комиссии оставалось проверить температуру и качество еды. Эксперты остались довольны итогом мониторинга.

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

"Меня очень радует, что мы наблюдаем прогресс в сфере школьного питания. Выбор родителем наполнения меню в соответствии с желанием, предпочтением и потребностью ребенка – это прекрасная возможность и шаг в будущее", – отметила Светлана Иванова.

А по оценке Эдуарда Омарова, городские школы поддерживают культуру питания. Но при этом, он отметил, что гастрономические привычки вырабатываются с раннего возраста и зависят от еды, которую готовят дома. Учебные заведения Тюмени готовы к тому, чтобы поддержать правильную модель питания, заложенную в семье.