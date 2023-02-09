Тюменская область вошла в тройку лучших регионов рейтинга качества жизни АСИ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В тройку лучших регионов России рейтинга качества жизни Агентства стратегических инициатив вошла Тюменская область. Лучше результаты только у Москвы и Санкт-Петербурга, при этом, Тюменская область занимает первое место по УФО, сообщает региональный информационный центр правительства.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Рейтинг организован в рамках реализации Национальной социальной инициативы комплекса региональных и федеральных мер по улучшению качества жизни россиян. Ежегодно он составляется на основе оценки 10 направлений - медицинское обслуживание, чистота и экология, государственные услуги и сервисы, образование и развитие, инклюзивность и равенство, возможности для работы и своего дела, жилье и инфраструктура. А также – безопасность, потребление и досуг, социальная защита.