  • 9 февраля 20239.02.2023четверг
  • В Тюмени -6..-8 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменская область вошла в тройку лучших регионов рейтинга качества жизни АСИ

Общество, 20:04 09 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В тройку лучших регионов России рейтинга качества жизни Агентства стратегических инициатив вошла Тюменская область. Лучше результаты только у Москвы и Санкт-Петербурга, при этом, Тюменская область занимает первое место по УФО, сообщает региональный информационный центр правительства.

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Рейтинг организован в рамках реализации Национальной социальной инициативы комплекса региональных и федеральных мер по улучшению качества жизни россиян. Ежегодно он составляется на основе оценки 10 направлений - медицинское обслуживание, чистота и экология, государственные услуги и сервисы, образование и развитие, инклюзивность и равенство, возможности для работы и своего дела, жилье и инфраструктура. А также – безопасность, потребление и досуг, социальная защита.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Агентство стратегических инициатив , качество жизни , национальный рейтинг

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:04 09.02.2023Тюменская область вошла в тройку лучших регионов рейтинга качества жизни АСИ
19:46 09.02.2023Горячее питание в четырех школах Тюмени проверили общественники
19:23 09.02.2023Медикаменты, одежду и оборудование отправили жители Армизонского района участникам СВО
19:10 09.02.2023Вдохновленный тюменскими коврами арт-объект из металла установили на набережной