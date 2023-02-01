В Тюменской области с начала 2023 года трудоустроились 1 тыс. 69 жителей

| Фото: vk.com/dtzn_tyumen | Фото: vk.com/dtzn_tyumen

1 тыс. 69 человек трудоустроились в Тюменской области с начала 2023 года при содействии органов службы занятости населения.

Как отметили в областном департаменте труда и занятости населения, по данным на 9 февраля численность зарегистрированных безработных в регионе составляет чуть более 3 тыс. 100 человек. Уровень регистрируемой безработицы достигает 0,43%.

В Тюменской области продолжаются мероприятия по созданию рабочих мест для тех, кто находится под риском увольнения, и по организации общественных работ для безработных граждан.

"Плановая численность участников этих мероприятий на 2023 год составляет около 2 тыс. человек, а в совокупности с другими мероприятиями службы занятости населения по трудоустройству граждан численность трудоустроенных в 2023 году составит не менее 30 тыс. человек", - добавили в ведомстве.