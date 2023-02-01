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Медицинские классы отрыты при школах пяти районов Тюменской области

Общество, 14:16 10 февраля 2023

Тюменский медицинский университет | Фото: Тюменский медицинский университет

20 старшеклассников Тюменской области обучаются в новых медицинских классах, открытых на базе школ Голышмановского, Омутинского, Вагайского, Юргинского и Аромашевского районов.

Инициатором открытия медицинских классов стал главный врач Областной больницы №11 Голышманово Алексей Белов. Он познакомил старшеклассников с инфраструктурой и структурными подразделениями медучреждения, рассказал о диагностике и лечении, современном оборудовании больницы, а также пригласил ребят на экскурсию.

Как отметила проректор по молодежной политике Тюменского медицинского университета Светлана Соловьева, принимая участие в мероприятиях медицинского вуза, школьники могут набрать дополнительные баллы к сумме ЕГЭ при поступлении в ТюмГМУ.

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# Тюменский медицинский университет

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