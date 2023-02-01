Киноагент Елена Пулинович расскажет тюменцам о том, что должно быть в портфолио актера

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мастер-класс по разбору актерского портфолио пройдет в Тюмени Центре развития кино и медиа 18 февраля. На встрече покажут примеры неудачных работ и рассмотрят хорошие материалы, которые помогали актерам получить утверждение даже без проб, сообщают организаторы.

Спикером станет кастинг-директор и киноагент, основатель агентства талантов "Слава с Урала" Елена Пулинович. Она занимается продвижением актеров и сценаристов. Эксперт расскажет, что должно быть в портфолио, на каких профессиональных платформах его лучше разместить, как отправлять заявки на кастинги и самопрезентовать себя.

Участников мастер-класса ждет и практическая часть, на которой они должны будут записать видео для портфолио. Лучшие работы попадут в актерскую базу Елены Пулинович.

Подробности и регистрация - по ссылке. Начало встречи запланировано на 16 часов по адресу ул. Чернышевского, 2а, к12.