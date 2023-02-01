Тобольский "Кванториум" после ремонта получит мощную серверную для работы с базами данных

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В здании детского "Кванториума" начались отделочные работы – последний большой этап капремонта. Скоро обновленный центр научно-технического творчества примет обратно 1400 своих воспитанников.

Об этом глава города Максим Афансьев написал в своем Telegram-канале.

После проведенного ремонта и открытия юные кванторианцы получат современные интерьеры и интересный дизайн, стилизованный по бренд-буку программы "Тобольск настоящий", стильный фасад здания с подсветкой в темное время, актовый зал с необходимым оборудованием. Будет и новая, более мощная серверная для работы с базами данных и хранения информации. Особенно это оценит IT-квантум.

"В здании в прямом смысле станет легче дышать – во время ремонта смонтировали вентиляционную систему, которой раньше не было. Другие инженерные сети хоть и не на виду, но за них теперь тоже можно не переживать. Водопровод, отопление, канализация – все новое", - подчеркнул Афанасьев.

Ремонт "Кванториума" - это часть программы развития городской среды "Тобольск настоящий".