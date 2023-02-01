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Тюменцев приглашают к разговору о культурном коде в музыке и моде

Общество, 11:19 13 февраля 2023

vk.com/muzshodka | Фото: vk.com/muzshodka

Открытый лекторий тюменской школы креативных индустрий будет посвящен культурному коду в музыке и моде современной Тюмени. Встреча начнется в Музейный комплекс имени И. Я. Словцова 16 февраля в 18 часов.

По информации Тюменского агентства развития креативных индустрий, Сюзанна Иванова расскажет о формировании тюменской сцены и ее разделении в современных реалиях, о том, какие музыкальные сообщества формируются в городе и как они развиваются.

Екатерина Макарова поделится знаниями о населении, благосостоянии и моде тюменцев 19 века, разберет с участниками фотографии и модные картинки прошлого. В завершении расскажет о современных дизайнерах и продемонстрирует их работы.

Регистрация на событие по ссылке.

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# креативные индустрии , мода , музыка

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