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Тюменский библиотекарь разработала настольную игру по избирательному праву

Общество, 15:12 10 февраля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Библиотекарь Центра семейного чтения имени А. С. Пушкина Дугурхан Заурбекова из Тюмени разработала проект настольной игры "Время выбирать". Состязания для учащихся 9–11 классов проходят в форме настольной игры по типу "Монополии".

Игровой формат заинтересует юных граждан и познакомит с правовыми аспектами избирательной системы, говорят в Тюменской областной научной библиотеке.

Игра состоит из восьми секторов: "Разминка", "Современное российское избирательное право", "Избирательные процессы", "Наши права", "Нормативно-правовые документы", "Государственные символы", "Процедура голосования", "История выборов". Также есть клетки "Шанс", "Лотерея", "Трансформер", "Этапы избирательного процесса", "Дополнительные вопросы". Разработан вариант игрового поля, продуман сценарий.

"Совместная реализация игровых форматов работы библиотек и общеобразовательных учреждений способствует развитию межотраслевых связей, долгосрочному партнерству в просвещении молодого поколения граждан нашей страны. А будущие избиратели на практике в игровой форме могут освоить механизм применения своих гражданских прав", - уверены разработчики игры.

Возрастное ограничение: 6+.

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# Тюменская областная научная библиотека

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