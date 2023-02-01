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Сотрудники ДПС и МЧС устроили заезды в преддверии #СпецоперацииЛед

Общество, 14:27 10 февраля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Автобатл двух команд ДПС и МЧС прошел на ледовом автодроме Алебашево в Тюмени 10 февраля, в преддверие #СпецоперацииЛед.

Такие соревнования между сотрудниками МЧС и ДПС проводятся уже восемь лет. Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" президент тюменской региональной федерации автомобильного спорта Владимир Соколов, представители команд выполняют все элементы, которые они будут делать на #СпецоперацииЛед 23 февраля.

"Самое трудное здесь — разворот на 360 градусов. Нужно развернуть автомобиль в два приема, но на одном месте. На основании решения судей будет понятно, какая из команд пройдет на финальный конкурс", — поделился Владимир Соколов.

Предстоящие соревнования соберут большое количество зрителей, полагает он. Жители Тюменской области заинтересованы в автоспорте, отмечает Владимир Соколов. На сегодня им занимаются более 700 спортсменов.

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Такие соревнования нужны сотрудникам силовых структур, чтобы оттачивать свое мастерство, убежден начальник управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области Андрей Миллер.

"Инспекторы дорожно-патрульной службы и коллеги из МЧС повседневно сталкиваются с ситуациями, когда надо показывать практическое вождение, умение правильно управлять транспортным средством при преследовании. За последнюю неделю в областном центре было два таких преследования. Как раз после таких соревнований инспекторский состав вспоминает навыки и использует их на практике. В том числе это имиджевое мероприятие, затрагивающее популяризацию профессии", — рассказал он.

Андрей Миллер пригласил всех на #СпецоперациюЛед, которая развернется на набережной Туры в Тюмени 23 февраля. Он заверил, что на событии будет много интересного, автоинспекторы продемонстрируют, как они работают, задерживают нарушителей. В программе — автогонки, дрифт и трековые гонки на льду, мастер-классы, выставка ретро и военной техники, интерактивные площадки. С 12 до 15 часов каждого угостят кашей и чаем с полевой кухни.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин

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# автоспорт , ГИБДД Тюменской области , ГУ МЧС России по Тюменской области

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