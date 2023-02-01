Сотрудники ДПС и МЧС устроили заезды в преддверии #СпецоперацииЛед

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Автобатл двух команд ДПС и МЧС прошел на ледовом автодроме Алебашево в Тюмени 10 февраля, в преддверие #СпецоперацииЛед.

Такие соревнования между сотрудниками МЧС и ДПС проводятся уже восемь лет. Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" президент тюменской региональной федерации автомобильного спорта Владимир Соколов, представители команд выполняют все элементы, которые они будут делать на #СпецоперацииЛед 23 февраля.

"Самое трудное здесь — разворот на 360 градусов. Нужно развернуть автомобиль в два приема, но на одном месте. На основании решения судей будет понятно, какая из команд пройдет на финальный конкурс", — поделился Владимир Соколов.

Предстоящие соревнования соберут большое количество зрителей, полагает он. Жители Тюменской области заинтересованы в автоспорте, отмечает Владимир Соколов. На сегодня им занимаются более 700 спортсменов.

Такие соревнования нужны сотрудникам силовых структур, чтобы оттачивать свое мастерство, убежден начальник управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области Андрей Миллер.

"Инспекторы дорожно-патрульной службы и коллеги из МЧС повседневно сталкиваются с ситуациями, когда надо показывать практическое вождение, умение правильно управлять транспортным средством при преследовании. За последнюю неделю в областном центре было два таких преследования. Как раз после таких соревнований инспекторский состав вспоминает навыки и использует их на практике. В том числе это имиджевое мероприятие, затрагивающее популяризацию профессии", — рассказал он.

Андрей Миллер пригласил всех на #СпецоперациюЛед, которая развернется на набережной Туры в Тюмени 23 февраля. Он заверил, что на событии будет много интересного, автоинспекторы продемонстрируют, как они работают, задерживают нарушителей. В программе — автогонки, дрифт и трековые гонки на льду, мастер-классы, выставка ретро и военной техники, интерактивные площадки. С 12 до 15 часов каждого угостят кашей и чаем с полевой кухни.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин