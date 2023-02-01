"Вкусные пятницы" познакомили жителей Тюменской области с фермерскими брендами региона

| Фото: Тюменский филиал Россельхозбанка | Фото: Тюменский филиал Россельхозбанка

76 предприятий Тюменской области присоединились к маркетплейсу фермерских продуктов Россельхозбанка "Свое Родное" в 2022 году. Общее количество товаров на составляет 1 тыс. 500 единиц.

Цифровая платформа "Свое Родное" предоставляет возможность приобрести вкусную фермерскую продукцию, не выходя из дома или офиса напрямую у производителя, и вызывает все больший интерес у жителей Тюменской области, сообщает пресс-служба регионального филиала РСХБ.

Напомним, в 2022 году Россельхозбанк активно поддерживал тюменских фермеров, помогая им наращивать клиентскую базу. Так, банк запустил федеральный проект фермерских мини-ярмарок "Вкусная пятница". В течение года Тюменский региональный филиал организовал свыше 70 таких мероприятий, в рамках которых жители знакомились с аграриями, пробовали продукты местных производителей и узнавали больше об их хозяйствах.

"Вкусные пятницы" - это своего рода презентации фермерских брендов с дегустацией. Они проходили на разных площадках и пользовались успехом. Одним из ярких событий в цикле "Вкусных пятниц" в 2022 году стало мероприятие, объединившее высокую кухню и местных производителей: в ресторане #СибирьСибирь состоялась мини-ярмарка с участием частной сыроварни "Сырный профи" из Ялуторовска. Часто именно на таких презентациях тюменцы открывают для себя новые вкусы, а производитель - новые рынки сбыта", - отметил директор Тюменского филиала РСХБ Михаил Стебихов.

Представленные на мини-ярмарках товары можно также приобрести онлайн через приложение или на сайте "Свое Родное". Для этого надо сделать предварительный заказ, при желании, можно организовать доставку домой.

Еще больше новых местных брендов тюменцы смогли открыть на масштабном фестивале фермерской еды СВОЕ, организованном РСХБ, правительством Тюменской области и администрацией Тюмени. Мероприятие прошло в августе 2022 года и стало городским праздником. Около 50 тыс. человек посетили фестиваль, на котором свыше 100 фермеров представили свою продукцию.

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