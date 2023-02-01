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В Тюменской области самыми прибыльными являются обрабатывающие предприятия

Экономика, 17:25 10 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

71 % предприятий Тюменской области подтвердили прибыльность за 11 месяцев 2022 года. Наиболее доходными стали обрабатывающие производства, доля которых в общем объеме прибыли составляет 69 %. Еще 19,1 % приходится на предприятия по добыче полезных ископаемых, 2,2 % - на строительные компании, сообщает Тюменьстат.

Чуть меньше прибыльных предприятий за тот же период зафиксировано в Ханты-Мансийском автономном округе - 70,2 %. Наибольший объем в сводном итоге показали нефтегазодобывающие предприятия – 81 % и компании, занимающиеся транспортировкой и хранением – 7,5 %.

В Ямало-Ненецком автономном округе удельный вес прибыльных организаций в январе-ноябре 2022 г. составил 72,6 %. Наибольшую прибыль получили организации, занятые добычей полезных ископаемых – 77,5 % и обрабатывающие производства – 21,7 %.

Тюменьстат | Фото: Тюменьстат

Данные подготовлены без учета и итогов деятельности субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных, муниципальных учреждений, не кредитных финансовых организаций.

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# предприятия , прибыль , Тюменьстат

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