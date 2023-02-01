Тюменский колледж получил 20 пакетов отечественного ПО для разработки мебели

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

20 пакетов отечественного лицензионного программного обеспечения для разработки мебели передала Тюменскому колледжу производственных и социальных технологий компания "Мебель ГРУПП".

Как отметила заместитель директора по проектной деятельности ссуза Елена Важнова, с помощью комплекса лицензионного ПО "Базис-Мебельщик" студенты смогут отработать навыки работы в программных продуктах. Что очень важно для практики - такие же используют предприятия реального сектора экономики.

"Представители отрасли просто обязаны взаимодействовать с учебными заведениями. Бизнес, по сути, является заказчиком кадров. А значит, нужно сформировать максимально грамотный запрос и поспособствовать его реализации. В том числе, обеспечить студентам возможность применять полученные знания в практике на производствах", — подчеркнул коммерческий директор "Мебель ГРУПП", исполнительный директор Ассоциации мебельщиков Тюменской области Иван Бобков.

Тюменский колледж планирует расширить сотрудничество с ассоциацией. Следующим этапом станет запуск профильной программы дополнительного образования для сотрудников мебельной отрасли Тюменской области.