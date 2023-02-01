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Музей пограничных войск открыли в Тобольске

Общество, 19:05 10 февраля 2023

из Telegram-канала главы Тобольска Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала главы Тобольска Максима Афанасьева

Музей пограничных войск открыли в Тобольске 10 февраля. Обустройством музей занимались пограничники, рассказал глава Тобольска Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.

"Я вижу, что и экспозиция, и патриотическое воспитание тобольской молодежи в надежных руках. Никто в приказном порядке не научит любить Родину – только личным примером можно показать, что такое трепетное отношение к своей истории, к своей стране. И то, что сделало тобольское братство пограничников, как раз этот отличный пример", - добавил глава города.

Максим Афанасьев также предложил объявить в школах конкурс на лучший рисунок на тему пограничной службы, который можно будет реализовать во входной группе музея.

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# музей , пограничные войска , Тобольск

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