Музей пограничных войск открыли в Тобольске

| Фото: из Telegram-канала главы Тобольска Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала главы Тобольска Максима Афанасьева

Музей пограничных войск открыли в Тобольске 10 февраля. Обустройством музей занимались пограничники, рассказал глава Тобольска Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.

"Я вижу, что и экспозиция, и патриотическое воспитание тобольской молодежи в надежных руках. Никто в приказном порядке не научит любить Родину – только личным примером можно показать, что такое трепетное отношение к своей истории, к своей стране. И то, что сделало тобольское братство пограничников, как раз этот отличный пример", - добавил глава города.

Максим Афанасьев также предложил объявить в школах конкурс на лучший рисунок на тему пограничной службы, который можно будет реализовать во входной группе музея.