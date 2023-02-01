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Тюменский спортсмен стал бронзовым призером чемпионата России по греко-римской борьбе

Спорт, 19:58 10 февраля 2023

Федерация греко-римской борьбы Тюменской области | Фото: Федерация греко-римской борьбы Тюменской области

Тюменец Сергей Кутузов завоевал бронзовую медаль на чемпионате России по греко-римской борьбе, который прошел в Уфе. За звание чемпиона на протяжении трех дней состязались 320 спортсменов, среди которых призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и
дополнительного образования Тюменской области.

В течение трех дней тюменец провел пять боев с борцами из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Кургана и Владимира.

"Каждая схватка была очень эмоциональной, и каждый соперник был по-своему хорош. Не могу выделить самое сложное выступление, потому что в каждом пришлось постараться. Но я планирую "переплавить" бронзу в золото. Я теперь знаю над чем работать и с новой недели вновь приступаю к тренировкам. А 23 февраля отправляюсь на сборы в составе сборной России", - поделился Сергей Кутузов.

Добавим, тюменский спортсмен является призером чемпионата и первенств мира, Европы, победителем Спартакиады сильнейших, призером международных и всероссийских соревнований, а также чемпионом России.

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# греко-римская борьба , чемпионат России

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