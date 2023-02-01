Для болельщиков МФК "Тюмень" организуют прямую трансляцию матчей с "Норильским никелем"

| Фото: mfktyumen.ru (архив) | Фото: mfktyumen.ru (архив)

МФК "Тюмень" проведет с "Норильским никелем" матчи 13 тура Pari-Суперлиги чемпионата России по мини-футболу в СК "Партиком" 11 и 12 февраля. В связи с особенностями зала посещение будет ограниченным, сообщили "Вслух.ру" в пресс-службе тюменского клуба.

Футбольные поединки с трибун смогут увидеть владельцы абонементов на сезон 2022-2023. Продаж билетов не предусмотрено. Для остальных болельщиков организуют прямую трансляцию по телевизору. Эфир пройдет на телеканале "Твоя Тюмень" 11 февраля в 13 часов 55 минут, 12 февраля — в 13 часов 25 минут.

Кроме того, в субботу эфир состоится на канале "Матч! Страна", в воскресенье — на "Матче!".

Напомним, команда из Норильска на данный момент одержала 15 побед из 24 матчей, набрав 49 очков. У тюменцев пока в арсенале 30 очков: 8 матчей закончились победами, 6 — ничьими и 10 — проигрышами. Сейчас тюменский клуб на 7 месте.