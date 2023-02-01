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Проект "Школа студенческой весны" стартует в Тобольске

Общество, 14:33 11 февраля 2023

добровольческое движение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: добровольческое движение Тюменской области во ВКонтакте

Ежегодный проект "Школа студенческой весны" стартует в Тобольске 13 февраля. Студенты города вместе с экспертами должны подготовить номера по пяти творческим направлениям. Участники с лучшими постановками отправятся на областной фестиваль "Студенческая весна", пишет "КП-Тюмень".

В этом году тоболяки могут поучаствовать в одном из направлений: музыкальное, танцевальное, театральное, мода и оригинальный жанр. Обучающиеся средних специальных и высших учебных заведений посетят интенсивы от областных экспертов и получат обратную связь. Затем участники пройдут кастинги по направлениям. По итогам отбора лучшие номера представят на городском гала-концерте "Школы студенческой весны".

"Это ежегодный проект, в котором студенты города проходят подготовку к областной Студвесне в формате "школы". Это отличный шанс для участников проявить свой творческий потенциал и получить отзыв от местных и региональных экспертов" — рассказала руководитель мультицентра в Тобольске Александра Козютенко.

Студенты, которые будут регулярно посещать репетиции и мастер-классы, получат в подарок мерч в фирменном стиле "Студенческой весны". Подать заявку для участия в проекте можно в группе мультицентра "Моя территория" во ВКонтакте.

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# студенты , Студенческая весна

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