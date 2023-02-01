13 парашютистов выступят на открытии #СпецоперацииЛед в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Показательные выступления по транспортировке со льда пострадавшего в ДТП человека на носилках в вертолет пройдут на #СпецоперацииЛед на набережной 23 февраля. Также около 13 часов состоятся выступления 13 парашютистов, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

А вертолет "ЮТэйр" типа Ми-8 выполнит демонстрационный полет над набережной.

Среди парашютистов, участвующих в показательных прыжках – член сборной команды России по парашютному спорту, тандем-инструктор мастер спорта Евгений Иванов, мастер спорта международного класса и профессиональный спасатель, чемпион мира в командном зачёте 2021 года Сергей Подчувалов и другие.

Кроме этого, для тюменцев во время #СпецоперацииЛед будут работать четыре полевые кухни. Гостей угостят чаем и гречневой кашей.