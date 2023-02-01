34 года спустя: День памяти воинов-интернационалистов отметили концертом в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

День памяти воинов-интернационалистов – это день памяти и скорби, но в то же время и повод для гордости. 34 года назад последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана с развернутыми знаменами, выполнив все поставленные боевые задачи.

Об этом сказал руководитель Тюменского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое Братство" Иван Беспоместных, приветствуя участников концерта "За нами Россия". Мероприятие прошло в ДНК "Строитель" в преддверие Дня памяти воинов-интернационалистов.

Девять с лишним лет длился афганский конфликт. Он коснулся всех – как бойцов, так и всего советского народа. "Желаю всем пришедшим мирного неба над головой, здоровья ветеранам, их семьям и близким", - сказал Иван Беспоместных.

В Тюменской области проживает более 1 тыс. 800 участников боевых действий в Афганистане. Их объединяет региональное отделение всероссийской общественной организации "Боевое братство". За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, многие из них награждены орденами и медалями.

"Когда командовал ротой разминирования, ни одного отказа от выполнения задачи от солдата не слышал. Не было таких, которые испугались, отошли в сторону. А ведь основные потери были именно на минном поле. Но я рад, что афганцы сохранили силу духа и при встрече с ними, понимаю, что жизнь нашей Родины была, есть и будет в надежных руках", - подчеркнул представитель областного совета ветеранов, участник боевых действий в Афганистане, кавалер ордена Красной Звезды, полковник Сергей Кривошеин.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Зал "Строителя" в этот день был полным. Помимо ветеранов боевых действий пришли и родственники погибших. "Для меня эта дата значима, там был мой сын, он погиб. Конечно, невозможно про это говорить без слез", - сказала жительница Тюмени.

"Помню, как все начиналось и завершение военной кампании. Из родственников никого там не было, но ушли защищать Родину знакомые, а домой они обратно уже не вернулись", - рассказала еще одна участница мероприятия Нина Михайловна.

Пришедшая на концерт Зинаида Иланцева отметила, что в Афганистане из близких у нее никто не служил, но она все равно принимает события военной истории близко к сердцу.

"Мне жалко ребят, всех мужчин, которые там погибли. И хотя тяжело присутствовать на таких мероприятиях, но я все равно пришла. Желаю нашим военным, чтобы они все вернулись домой живыми и здоровыми", - отметила она.

Для зрителей выступали творческие коллективы города и района: вокально-инструментальная группа "Морпехи", хор "Боевое братство", вокалист Павел Андреенко и другие. Они спели "Гимн афганцев или афганцы не плачут", "Посидим, помолчим, мужики", "Армия моя", "У трапа самолета", "В руках автомат". Многие из певцов, служившие в Афганистане, также не смогли сдержать слез.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В завершение вечера участники отдали дань уважения погибшим минутой молчания.

"Я с большой благодарностью отношусь к афганцам. Они сразу приняли меня в свою семью. Спасибо вам всем", - поблагодарил гостей встречи советский и российский летчик гражданской авиации, подполковник в отставке, Герой России Владимир Шарпатов.

Кроме концерта в вестибюле дворца национальных культур гости смогли посмотреть фотографии еще совсем молодых участников военных действий.

"Первый стенд с фото у нас был создан к тридцатилетию вывода войск из Афганистана. Мы много времени потратили на то, чтобы собрать эти снимки, оцифровать их, привести в порядок. Например, здесь вы увидите облвоенкома региона Александра Моторина, начальника Тюменского президентского кадетского училища, генерала-майора Михаила Логинова и других моих боевых товарищей еще во время службы. В этом году мы решили добавить сюда кадры с передачи гуманитарной помощи бойцам, участвующим в СВО", - сообщил Иван Беспоместных.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Рядом расположилась художественная выставка, где маслом и карандашами нарисованы картины с членами организации ветеранов "Боевого братства". Выставка в ДНК "Строитель" будет работать до 14 февраля, на следующий день ее перенесут в Дом культуры "Торфяник".

Напомним, 15 февраля – официальная памятная дата в России, призванная почтить память воинов-интернационалистов, исполнявших воинский долг за пределами границ своей Родины. В ходе боевых действий на территории Афганистана погибли около 15 тысяч советских военнослужащих.

Виктория Макарова