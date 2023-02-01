В Тюменском районе подвели итоги культурного проекта "Лукоморье"

| Фото: Администрация Тюменского района | Фото: Администрация Тюменского района

78 мероприятий провел в Тюменском районе центр культуры и досуга "Премьера" в 2022 году в рамках масштабного культурно-просветительского проекта "Лукоморье". К их организации присоединились воспитанники учреждений культуры Богандинского, Онохинского и Червишевского муниципальных образований, сообщает администрация Тюменского района.

Работы ребят были представлены на пяти выставках по сказкам Аксакова, Ершова, Бажова, Пушкина, сибирским сказкам. Состоялись гастроли по району в созданных детьми костюмах сказочных героев. Юные режиссеры и артисты давали мастер-классы актерского мастерства, совершенствовались в изобразительном и декоративно-прикладном творчестве.

Выставочные экспозиции работали и виртуально, позволяя зрителям смотреть сказку онлайн. Галерею увидели более 5 тыс. раз, а передвижные выставки посетило 3,5 тыс. зрителей.