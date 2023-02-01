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Горожане могут поддержать Тюмень в голосовании "Города России – 2023"

Общество, 12:38 12 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень попала в топ-15 рейтинга "Города России – 2023", поднявшись с 25 на 15 место. Народное голосование продолжается и продлится до 31 декабря. За Тюмень отдано уже 3,8 тыс. голосов, пишет "Вслух.ру".

Желающим поддержать город необходимо зайти на официальный сайт конкурса город-россии.рф, выбрать Тюмень, собрать картинку и подтвердить выбор. Это можно делать каждый день: с одного IP-адреса принимается один голос в сутки.

В настоящее время в тройке лидеров - Нальчик, Севастополь и Владивосток. Среди других городов Уральского федерального округа Ханты-Мансийск занимает 31 место, Екатеринбург находится на 33-й позиции, Челябинск — на 37-й, Курган — на 48-й, Салехард — на 53-й.

Отметим, в 2022 году по итогам голосования Тюмень заняла 21 место.

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# голосование , рейтинг

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