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Тюменцы чаще отправляют почтовые посылки в США, Казахстан и Китай

Экономика, 20:29 12 февраля 2023

Медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области

Жители Тюменской области чаще всего отправляют посылки по Почте России в США, Казахстан, Китай, Германию и Беларусь. Всего за 2022 год из региона отправлено 8 тыс. 600 международных посылок.

В настоящее время для международного посылочного обмена тюменцам доступны 126 стран. Чаще всего в экспортных посылках тюменцы отправляют документы, подарки, товары народного потребления и одежду.

Значительная часть экспортеров – это малый и средний бизнес. В их числе - молодые "мейкеры", производители украшений, одежды и обуви.

Добавим, Почта России является оператором государственной субсидии Минпромторга в размере 1,9 млрд руб. Ее цель — поддержать российский непроизводственный экспорт. Для участников нет ограничений по количеству отправлений, странам и категориям товаров. Обязательные условия — иметь российское юридическое лицо (кроме ИП) и экспортировать товар российского производства, пишет "Мегатюмень".

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# Почта России

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