Тюменские "моржи" прыгнули с парашютом в честь годовщины начала СВО

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Любители зимнего плавания тюменского центра "АквАйСпорт – Тюмень" совершили прыжки с парашютом и облились холодной водой на фоне самолетов на аэродроме ДОСААФ в Ялуторовске 11 февраля. Событие "моржи" приурочили ко дню рождения своей организации и годовщине начала специальной военной операции.

"Почти год идет специальная военная операция. Мы поддерживаем ее, тренировали курсантов, отправляли гуманитарные грузы. Сегодня вот прыгаем с парашютом и обливаемся холодной водой на фоне самолетов – такое впервые", – сказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" исполнительный директор тюменского центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт – Тюмень" Андрей Агарков.

Многие моржи прыгали с парашютом впервые. Для них это было волнительно, но они справились. Были среди них и женщины.

"Чувствую себя отлично. Будто в первый раз в прорубь зашла. С парашютом прыгала впервые в жизни. Не ожидала, что закричу. А потом на секунду возникло такое спокойствие", – поделилась представитель Тюменского центра закаливания Маргарита Овсянникова.

Другие вспомнили старое. Впервые Сергей Пыльников прыгал с парашютом в 16 лет. Сейчас для него, мужчины лет 50, все происходит как будто по-новому.

"Наше общество патриотично. Оно всегда со страной, народом. Мы должны доказать всему миру, что русский мир есть. Верю, буквально сегодня-завтра произойдет надлом и мы сметем эту коричневую чуму не только с лица Украины, но и со всей Европы. Не должно больше быть такого", – считает Агарков.

То, что делают тюменские моржи в проруби, в мире никто не делает, все это позволяет показать на что способен человек, убежден исполнительный директор центра "АквАйСпорт – Тюмень".

"То, что мы пробуем с гирями, ледоколами, это не для своего эго. Просто показываем, что человеческий ресурс практически бесконечен. Это нужно тренировать. Поэтому мы победители", – считает он.

Событие неспроста прошло на аэродроме ДОСААФ. Председатель регионального отделения общественно-государственной организации Жаксылык Шайкенов подчеркнул, что ДОСААФ всегда был помощником армии, авиации и флота. Сегодня как никогда важно рассказывать о его деятельности.

"Технические виды спорта, которые мы сегодня популяризируем, всегда нужны нашим войскам. Ребята, которые совершают такие прыжки, несут это в массы. Через систему ДОСААФ прошли такие знаменитые люди как Юрий Гагарин, ряд летчиков получили опыт в стенах наших авиационных клубов. Мы стараемся привлекать и общественные организации. Сегодня к нам в гости приехали "моржи", чтобы получить новые ощущения, прыгнув с парашютом. Стараемся популяризировать деятельность ДОСААФ в Тюменской области. В 2023 году закупили парапланы для детей в тюменский и ишимский авиационно-спортивные клубы. Уже идет набор, практика начнется в теплое время", – сказал Жаксылык Шайкенов.

Александра Чайкина, Александр Лабыкин