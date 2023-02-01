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Наступившая неделя в Тюменской области будет морозной и солнечной

Общество, 10:02 13 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Солнечную погоду прогнозируют синоптики на территории Тюменской области в предстоящую неделю, с 13 по 19 февраля. По данным центра Фобос, в отдельные дни в некоторых районах региона возможны осадки, а столбики термометров в ночные часы могут опускаться до минус 23.

В Тюмени 13 февраля в течение суток ожидается переменная облачность, днем столбики термометров поднимутся до минус 8 градусов. Атмосферное давление выше нормы, ветер северо-восточный 4 метра в секунду.

14 февраля синоптики прогнозируют переменную облачность, днем от 4 до 6 градусов мороза, ночью – до минус 13. Атмосферное давление выше нормы, ветер юго-восточный 3 метра в секунду.

Днем 15 февраля столбики термометров покажут минус 7 градусов, а в ночь на четверг похолодает до минус 21 градуса. Ветер подует с востока со скоростью 3 метра в секунду.

16 февраля днем ожидается минус 12, ночью – минус 23. Небо будет безоблачным, слабый ветер подует с востока.

17 февраля в течение суток на фоне повышенного атмосферного давления ожидается переменная облачность. Днем до минус 9 градусов, ночью минус 22, ветер восточный, умеренный.

18 и 19 февраля синоптики прогнозируют переменную облачность, возможен небольшой снег, туман. Дневная температура воздуха составит от 6 до 8 градусов, ночная – до 18 градусов мороза. Ветер сменит направление с восточного на северо-западное.

Любовь Голышева

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