  • 13 февраля 202313.02.2023понедельник
  • USD72,7923
    EUR78,0542
  • В Тюмени -9..-11 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские студенты-медики расширяют производство тренажеров для хирургов

Общество, 13:21 13 февраля 2023

www.tyumsmu.ru

Специальный силиконовый тренажер для отработки практических навыков хирургов создали студенты Тюменского медуниверситета Андрей Цыгельник, Константин Яковенко и Гюндуз Мамедов. Получившийся прототип опробовали и одобрили сокурсники разработчиков, сообщает пресс-служба вуза.

В июле 2022 года тюменские студенты выиграли грант на развитие проекта, приняв участие в конкурсе "Университета Иннополис". Свой стартап они назвали "SSC_MED – Student Surgical Club".

По словам Андрея Цыгельника, сейчас ведется работа по расширению производства хирургических тренажеров, разработчики также налаживают систему сбыта. Не забывают и о конкурентах. Чтобы выиграть борьбу за покупателя, студенты находятся в постоянном поиске идей по усовершенствованию своей продукции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# медики , тренажер , Тюменский медицинский университет , хирургия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:24 13.02.2023Свыше 380 тюменцев обратились на детский телефон доверия в январе 2023 года
15:13 13.02.2023Ялуторовская масленица пройдет в поддержку специальной военной операции
13:54 13.02.2023Более трех тонн пельменей съели на фестивале в Тобольске
13:32 13.02.2023Тюменцы метают гранаты на военно-патриотической игре "Зарница" в парке "Алебашево"