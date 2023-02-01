Тюменские студенты-медики расширяют производство тренажеров для хирургов

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Специальный силиконовый тренажер для отработки практических навыков хирургов создали студенты Тюменского медуниверситета Андрей Цыгельник, Константин Яковенко и Гюндуз Мамедов. Получившийся прототип опробовали и одобрили сокурсники разработчиков, сообщает пресс-служба вуза.

В июле 2022 года тюменские студенты выиграли грант на развитие проекта, приняв участие в конкурсе "Университета Иннополис". Свой стартап они назвали "SSC_MED – Student Surgical Club".

По словам Андрея Цыгельника, сейчас ведется работа по расширению производства хирургических тренажеров, разработчики также налаживают систему сбыта. Не забывают и о конкурентах. Чтобы выиграть борьбу за покупателя, студенты находятся в постоянном поиске идей по усовершенствованию своей продукции.