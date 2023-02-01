Шулеры, взяточники, сердцеедки: какими рисовал тюменцев карикатурист XIX века

| Фото: Сергей Елесин ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин ИА "Тюменская линия"

Казначей-вор, городской голова, пристрастный к картам и вину, невежественная купчиха — таких персонажей можно встретить в работах художника второй половины XIX века Ивана Калганова. Своих героев он рисовал с реальных тюменцев с их пороками. С сатирическими картинами Калганова познакомился корреспондент информационного агентства "Тюменская линия" в фондах Музейного комплекса им. И. Я. Словцова.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Иван Александрович Калганов родился в Ирбите в 1843 году. Обучался профессиональным навыкам в иконописной мастерской Туринска, а также у известного тобольского художника Михаила Знаменского.

В Тюмень Калганова привез купец и меценат Николай Чукмалдин в 1872 году. Здесь художник начал рисовать заказные портреты, а в свободное время — карикатуры на местных жителей.

В 1876–1877 годах Калганов обучался в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, после чего вернулся в Тюмень и в едкой сатирической форме продолжил фиксировать быт и нравы горожан в живописи и графике. Художник был участником либерально-демократического кружка "Молодая Сибирь", основанного издателем и просветителем Константином Высоцким.

"Памятник городскому голове Лонгинову"

Картина "Памятник городскому голове Лонгинову" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Картина "Памятник городскому голове Лонгинову" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На заднем плане картины — узнаваемый тюменский пейзаж: здание городской думы, гостиный двор, ныне не существующий Благовещенский собор, на переднем плане — "памятник" городскому голове, купцу Константину Лонгинову.

По мнению искусствоведа Натальи Сезёвой, лицо Лонгинова сложено из голов трех разоренных им тюменских купцов — Шешукова, Трусова и Котовщикова. На плечах главного персонажа — другие, более мелкие купцы и купчихи. На воротнике городского головы видна цифра "200 000": из архивов известно, что за время своего правления Лонгинов разорил два десятка местных предпринимателей, ограбив их на 200 тыс. рублей.

"Карточные шулеры"

Картина "Карточные шулеры" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Картина "Карточные шулеры" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В основе произведения — реальный случай, который даже был описан в газете: местные жулики обыграли проезжего полковника на 10 тыс. рублей казенных денег. Все персонажи на картине имеют свои прототипы.

"Игральные карты"

На 16 картах-карикатурах (сохранились в фотокопиях) — известные тюменские купцы и чиновники, их жены и любовницы. Художник высмеивает тюменское общество за глупость, невежество, взяточничество, чрезмерную любовь к вину и картам, привычку к разгульной жизни.

Как отмечает Наталья Сезёва в книге "Рыцари искусства", в серии карт можно распознать окружного казначея, купца Костецкого — вора и взяточника с пустым мешком, на котором надпись - "дефицит"; невежественную, глупую, как "тыква", купчиху Решетникову; городского голову, купца Подаруева — любителя карт и алкоголя; купчиху Молодых, погрязшую в любовных грехах и сплетнях, с символическим яблоком в руке; роковую даму Смельницкую, которая собрала в букет очарованных ей обывателей.

Константин Высоцкий называл своего друга Калганова "сибирским Хогартом" — в честь художника XVIII века Уильяма Хогарта, который создавал целые сатирические серии, где тонко, едко и беспощадно высмеивал нравы Англии тех времен. Искусствоведы также сравнивают стиль Калганова со стилем известного русского художника первой половины XIX века Павла Федотова, среди известных картин которого, например, "Сватовство майора".

Среди дошедших до нас работ Калганова есть и заказной портрет, где запечатлен известный тюменский купец и благотворитель Кондратий Шешуков. Это отличный образец провинциального полупарадного портрета.

Портрет Кондратия Шешукова | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Портрет Кондратия Шешукова | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Незадолго до смерти Иван Калганов пишет автопортрет. Художник скончался довольно рано — в возрасте 37 лет. В последние годы его сопровождали бедность и одиночество. Известно, что Калганов страдал алкоголизмом. На учебу в Москву Иван Александрович отправился благодаря хлопотам Чукмалдина, но из-за пристрастия к алкоголю художник был вынужден обучение бросить. К слову, ряд зарисовок в графике Калганова связаны с жизнью московского дна.

Автопортрет Ивана Калганова | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Автопортрет Ивана Калганова | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Современники высоко ценили талант Ивана Калганова, называли его "русским самородком" и "могучим талантом сатирического жанра". Среди почитателей самобытного художника были известные писатели, историки, ученые и общественные деятели.

Влада Нерадовская