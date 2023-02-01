Ялуторовская масленица пройдет в поддержку специальной военной операции

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ялуторовская масленица в 2023 году продлится две недели, с 14 по 25 февраля, и пройдет в поддержку специальной военной операции.

Заработанные средства направят в фонд поддержки мобилизованных жителей города и их семей, сообщает культурный центр "Арт-вояж".

13 февраля блинопеки во главе с главной тещей Ялуторовской масленицы выпекали трехметровый тестовый блин. Команда старалась, чтобы на нем не было ни одной дырочки.

Видео ИА "Тюменская линия"

По традиции празднование пройдет на Сретенской площади. 26 февраля красочная локация под открытым небом объединит истоки народного действа, русский дух, сибирское гостеприимство и блинную гастрономию.

На "Битве блинопеков" состоятся состязания между командами, в распоряжении каждой из которых будет трехметровая сковорода. Также в программе: театрализованное шествие, старинные ярмарочные игры, фольклорные перформансы, взятие снежного городка, хоккей в валенках, ярмарка мастеров, сожжение гигантского чучела Масленицы.