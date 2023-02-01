11 тюменских ветеранов получат помощь в феврале благодаря счету "Победа"

| Фото: asi.ru | Фото: asi.ru

159 тыс. рублей с благотворительного счета "Победа" распределили члены специальной комиссии администрации Тюмени. Поддержку окажут 11 нуждающимся ветеранам, сообщает городская администрация.

Ветераны смогут использовать материальную помощь на покупку необходимых вещей, продуктов питания, предметов обихода, бытовой техники.

Сбор средств на благотворительный счет ведется в постоянном режиме. Перевод могут сделать организации, сообщества, частные лица. Полученные средства отправляют нуждающимся.

Подробнее о помощи можно узнать по телефонам: 46-67-46, 29-76-47 и 46-23-58.