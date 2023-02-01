На Масленице в "Казачьем подворье" тюменцы прокатятся на лошадях и сожгут большое чучело

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Покататься на лошадях, влезть на столб, принять участие в сожжении чучела смогут тюменцы на Масленице в "Казачьем подворье" 25 февраля.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" организатор, атаман Игорь Вьюхов, в 11 часов 30 минут начнется официальное открытие. Интерактивные площадки будут работать с 11 часов. В программе — взятие снежного городка, кулачные бои, лазание на столб за призами. Сибирские казаки пустятся в пляс с боевой шашкой, продемонстрируют рубку шашкой. Гости праздника смогут прокатиться на лошадях как верхом, так и в санях.

Также любителей активностей ждет эстафета с валенками и сковородками. Кто дальше метнет — тот и победил. Различные мастера из ближайших населенных пунктов привезут на ярмарку изделия из дерева, кукол ручной работы, плетеные корзины. В подворье посетители смогут купить шашлыки, блины, кулеш и пельмени.

В 15 часов начнется сожжение чучела Масленицы. "Как и в прошлые разы, оно будет большим. Высота составит примерно шесть метров. Чучело будем сжигать на нашей площадке второй год подряд. В старину его наряжали в старые вещи, чтобы все дурное осталось позади, чтобы получить хороший урожай. Сейчас кинем клич, чтобы все желающие принесли ненужные тряпки, старую одежду", — поделился Игорь Вьюхов.

Праздник завершится в 16 часов.

Место проведения: 22-й км Велижанского тракта, поворот направо на "Красный Яр", через четыре километра поворот направо на "Казачье подворье". Вход: 300 рублей. Отметим, детей до семи лет, инвалидов, членов семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, пустят на праздник без оплаты. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова