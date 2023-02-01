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По рассказам, историям и сценариям тюменских подростков могут снять игровую короткометражку

Общество, 10:23 14 февраля 2023

студия авторского кино "Саквояж" | Фото: студия авторского кино "Саквояж"

Регистрация на всероссийский юношеский конкурс сценариев детского и семейного кино "История, достойная фильма" открыта до 31 марта. Принять участие могут подростки 12-18 лет, самостоятельно написавшие историю, рассказ или оригинальный сценарий, сообщают организаторы.

Всего будет две номинации. В "Творчестве и творческом проявлении в жизни" нужно раскрыть тему творчества и творческой личности. Истории должны вдохновлять читателей и зрителей на создание позитивного контента. В "России: открытый код" организаторы ждут историй о взаимоотношениях детей и взрослых, сюжеты, которые заканчиваются положительно. Эта номинация — исследование поколенческих конфликтов и возможностей их позитивного разрешения общими ценностями — сочувствия, взаимопонимания, взаимопомощи, исторической памяти и национальных корней народов России.

На основе текста, который жюри признает лучшим, снимут короткометражный мотивационный игровой фильм. Итоги конкурса подведут до 15 апреля.

Подробности и аккредитация - на официальном сайте.

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# кино , конкурс , подростки , творчество

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