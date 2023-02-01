Трансляция пресс-конференции по итогам работы Главного управления МЧС за 2022 год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трансляцию пресс-конференции "Итоги деятельности Главного управления МЧС за 2022 год. Приоритетные направления деятельности на 2023 год и нововведения в законодательстве РФ в области пожарной безопасности. Обеспечение безопасности людей на водных объектах в весенний период. Подготовка к пожароопасному периоду" проведет информационное агентство "Тюменская линия". Начало - в 12 часов.

В пресс-конференции примут участие: первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области, полковник внутренней службы Владимир Закутаев; заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области (по Государственному противопожарному надзору), полковник внутренней службы Алексей Шутов; заместитель руководителя территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам Тюменской области ), советник 2 класса Сергей Зиневич.