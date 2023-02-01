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Три детских хора из Тюмени и Ялуторовска представят регион на всероссийском конкурсе

Общество, 09:49 14 февраля 2023

скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Три детских хора Тюменской области выступят в финале первого Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов. Это младший хор девочек Тюменской православной гимназии, академический хор школы №73 "Лира" Тюмени и хор "Недетское время" школы №1 Ялуторовска.

В региональном отборе участвовали 100 коллективов школьников от 7 до 18 лет, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Руководитель хора школы №73 "Лира" Алена Поспелова отметила, что участники коллктива любят свое дело и искренне относятся к тому, чем занимается.

"Они любят петь, ходят на репетиции, готовы выступать. Я думаю, что эту искренность, любовь и профессиональный подход, которые есть в нашей школе "Лира" и оценили члены конкурсного жюри", - рассказала она.

Добавим, финал конкурса пройдет со 2 по 5 марта во Всероссийском детском центре "Орленок". Свои музыкальные программы на нем представит 41 коллектив из 31 региона России. По итогам будут определены победители и лауреаты.

В состав жюри войдут представители образования и науки, известные деятели культуры и искусства, в том числе дирижеры, композиторы, признанные профессиональным сообществом эксперты в сфере вокально-хорового исполнительства.

Видео: информационный центр правительства Тюменской области.

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# конкурс , хоры

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