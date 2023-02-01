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Мост через реку Ишим отремонтируют по нацпроекту к октябрю 2023 года

Экономика, 11:29 14 февраля 2023

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Мост через реку Ишим отремонтируют по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" к октябрю 2023 года.

Подрядная организация выполнит ремонт слоев дорожной одежды, деформационных швов и пролетных строений. Конструкции моста обработают антикоррозионными составами, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Мост является одним из объектов дороги Ишим – Синицина. По ней жители добираются к местной достопримечательности – Горе любви. Именно такое название дали сельчане памятнику природы Ишимские бугры, который находится на правом берегу р. Ишим между деревнями Клепиково и Синицина. Гору любви традиционно посещают молодожены в день свадьбы. А сама дорога проходит по особо охраняемой природной территории Тюменской области "Синицинский бор".

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# Главное управление строительства Тюменской области , река Ишим , ремонт дороги

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