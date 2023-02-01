В Тюмени начали строительство новой подкачивающей насосной станции

| Фото: УСТЭК | Фото: УСТЭК

Новую подкачивающую насосную станцию (ПНС) в районе улиц Домостроителей – Дамбовская начала строить УСТЭК. Она будет обслуживать район Лесобазы, в котором ранее подобных сооружений не было. Стоимость проекта составит более 211 млн рублей, сообщает пресс-служба УСТЭК.

"Строительство нового объекта теплоснабжения обусловлено динамичным развитием Тюмени и необходимостью обеспечения тепловой нагрузки для жилищной, комплексной и производственной застройки. ПНС будет работать на обратном трубопроводе для снижения давления в обратном трубопроводе и улучшения гидравлического режима", - сообщил заместитель технического директора по капитальному строительству УСТЭК Андрей Камаев.

Выполнить строительство тепловых сетей и оборудования подкачивающей насосной станции в Гилевском планировочном районе предстоит подрядной организации. На сегодняшний день сделана отсыпка и заливка фундамента объекта. Параллельно на заводе-изготовителе производится сборка блок-блоков ПНС. После набирания прочности фундаментом на объекте будут собираться блок-боксы с дальнейшей установкой технологического оборудования.

Строительство выполняется в рамках инвестиционной программы УСТЭК в сфере теплоснабжения на 2018-2023 годы. Помимо подкачивающей насосной станции в Гилевском планировочном районе запланирована реконструкция трех муниципальных котельных, реконструкция и строительство 17 линейных объектов общей протяженностью 3,9 км.