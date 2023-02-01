Андрей Чистяков: применение нейросетей в дорожном хозяйстве Тюменской области оправдывает себя

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Решения с применением нейросетей, которые внедряли в Тюменской области, оправдывают себя. В регионе постоянно экспериментируют, смотрят, как показывают себя нейросети и расширяют сферу их применения. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков.

"С помощью нейросетей работает много систем. Они используются там, где показали себя лучше всего. Например, распознавание государственных регистрационных номеров автомобилей - уже банальная практика, она существует давно, в том числе в Тюмени. На ее основании сделана система фотовидеофиксации правонарушений", — рассказал он.

Нейросети используются и в светофорных объектах: считываются транспортные потоки, направления, в которых проезжают машины. Это важно, чтобы отрегулировать светофорный объект и понимать нагрузку на улично-дорожную сеть. Собирая эти данные, можно закладывать определенные модели транспортных потоков и выбирать оптимальные системы для развития автомобильных дорог — где нужно их строить, а где стоит подождать.

"Где наиболее эффективно применение нейросети, там это и будет развиваться. Мы постоянно экспериментируем, не остаемся на месте. Зона эксперимента всегда подвергается тщательному контролю со стороны человека. Анализируем, решаем отказаться от системы или подкорректировать ее. Решения, которые мы внедряли, оправдывают себя", — добавил Андрей Чистяков.

В частности, в регионе с конца 2022 года нейросеть помогает следить за состоянием дорог. Проект тюменской IT-компании "ИТС" реализуется также в Свердловской области и Нижнем Новгороде. Суть — помогать заказчикам контролировать качество содержания дорог подрядчиками.

"Протяженность дорог у нас большая. Если брать всю Тюменскую область, то это тысячи километров. За месяц сотрудникам управления автомобильных дорог Тюменской области нереально объехать все дороги. А контролировать, чтобы они были убраны, на них не было ям и вовремя нанесена разметка, нужно постоянно. Поэтому на автомобилях сотрудников управления автомобильных дорог Тюменской области, которые регулярно ездят по тем или иным маршрутам, установлены специальные устройства, которые распознают отклонения от нормы на улично-дорожной сети и вовремя оповещают об этих нюансах. Затем заказчик ставит перед подрядчиками задачи по исправлению недочетов", — пояснил директор по IT-компании "ИТС" Дмитрий Котоловский.

Инна Пахомова