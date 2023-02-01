В Тюменской области на 108,9 % выросло производство неметаллических стройматериалов

| Фото: t.me/Investtyumen72 | Фото: t.me/Investtyumen72

108,9 % составил индекс производства неметаллических стройматериалов в Тюменской области за 2022 год. Об этом сообщает региональный департамент экономики.

"Производство кирпича строительного из цемента, бетона или искусственного камня увеличилось на 36,8 процента, а кирпича керамического не огнеупорного строительного - на 5,7 процента", - уточняется в сообщении ведомства.

В линейке продукции тюменских производителей появилась новая номенклатура. К примеру, на Винзилинском заводе керамических стеновых материалов производят кирпич, способный по своему внешнему виду и свойствам полностью заменить зарубежные аналоги, ушедшие с рынка.