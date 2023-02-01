Тюменские женщины организовали теплую встречу для семей мобилизованных

| Фото: пресс-служба ТРО "Единая Россия" | Фото: пресс-служба ТРО "Единая Россия"

Жены, матери и дети мобилизованных прошедшие выходные провели в теплой дружной компании. Тюменское региональное отделение "Союза женщин России" совместно с волонтерским движением "Чистые сердца", сестрами милосердия Тобольской епархии и представителями Красного Креста провело большое семейное мероприятие, сообщает пресс-служба ТРО "Единая Россия".

Взрослые за чашкой чая обсудили волнующие вопросы и вместе нашли на них ответы. Для детей работали мастер-классы по лепке из полимерной глины и робототехнике. Своими руками они сделали для мам красивые праздничные свечи, нарисовали трогательные рисунки и слепили фигурки. Особый восторг вызвало шоу мыльных пузырей, в котором были задействованы абсолютно все присутствующие.

"Сегодня я вновь убедилась, как важно быть вместе! – рассказала член Общественной палаты Тюменской области Лариса Денисова. - Как можно передавать добро и тепло из рук в руки! В приятной располагающей для общения обстановке мы провели встречу, которая обогрела сердца ее участниц, придала сил и вселила веру в лучшее. На ней каждый нашел себе занятие по душе. Мы делали гелевые свечи, месили слайм с разным запахом и цветом, лепили, рисовали, собирали роботов. В завершение дети показали сказку "Репка".

В регионе, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, создана целая сеть социальных гостиных, куда родные и близкие мобилизованных могут прийти и получить помощь психолога, юриста и провести время в кругу единомышленников.

Председатель Тюменского регионального отделения "Союза женщин России", заместитель председателя Тюменской областной думы, член фракции "Единая Россия" Наталья Шевчик отметила важность подобных мероприятий.

"Объединившись, мы можем поддержать и оказать необходимую помощь тем, кто в этом нуждается, - подчеркнула она. - Эта встреча продолжила проект регионального отделения по работе с семьями мобилизованных. Мы видим счастливые глаза детей, спокойные взгляды их мам – в этом и заключается миссия нашей организации".