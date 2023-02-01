В Тюменской области лучшие проекты развития туристической инфраструктуры получат субсидию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс на поддержку общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры Тюменской области, стартует с 15 февраля. Заявки принимают до 15 марта. Общая сумма бюджетной поддержки на 2023 год составит 134 млн 257 тыс. рублей.

Об этом директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова написала в своем Telegram-канале.

"Все мы знаем, что чем больше в регионе уникальных туристических предложений, тем он интереснее для путешествий. Поэтому, коллеги, не бойтесь креативить, разрабатывать новые идеи и масштабировать проекты. Тем более в этом году запланированы меры поддержки для разных представителей отрасли", - отметила она.

На региональную субсидию могут рассчитывать те, кто реализует или планирует воплотить в жизнь проекты пляжей на берегах рек, озер, водохранилищ; национальных туристских маршрутов; модульных некапитальных средств размещения: кемпинги/автокемпинги, покупки туристского оборудования и другое.

Подробности участия в конкурсном отборе по ссылке.