Более 10 тонн рыбы изъяли у браконьеров в Тюменской области в 2022 году

| Фото: Нижнеобское управление Росрыболовства (архив) | Фото: Нижнеобское управление Росрыболовства (архив)

Более 10 тонн рыбы, 637 км сетей и 641 транспортное средство изъяли у браконьеров в Тюменской области в 2022 году. Было возбуждено 224 уголовных дела, это на 85 больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Об этом сообщил руководитель Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Иван Матаев на подведении итогов работы Росрыболовства и его подведомственных организаций в УФО на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Тюменская линия" и "Интерфакс-Урал" 14 февраля.

"Сейчас у нас наблюдается тенденция на снижение количества выявляемых административных правонарушений. То есть мы отошли от незначительных мелких правонарушений и переориентировали наш личный состав на выявление крупных преступлений. Иначе говоря, не нужно бегать по берегам и считать крючки, надо работать с серьезными, большими ущербами, выявлять организованную незаконную добычу водных биоресурсов", - добавил он.

Иван Матаев напомнил, что с июля прошлого года выросли штрафы за поимку краснокнижных видов рыб. К примеру, вместо 10 тыс. рублей за вылов осетра "сибирского" браконьерам придется заплатить более 480 тыс. рублей, за муксун – не 3 тыс. 640 тыс. рублей, а 10 тыс. 920 рублей. Увеличились таксы и на стерлядь, таймень и нельму.

При этом заместитель начальника ФГБУ "Главрыбвод" — начальник Нижне-Обского филиала Виталий Баранов отметил, что был разработан еще один проект по изменениям в законодательстве. Согласно ему штраф на муксуна может достичь 70 тыс. рублей. "Если инициатива будет принята, то это серьезное ограничение по вылову", - пояснил он.

"Увеличивается ответственность. Если браконьер попался, то он не только в рамках уголовного кодекса несет ответственность, но наказан еще и рублем", - подчеркнул руководитель Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Напомним, что 27 декабря тобольский браконьер наловил краснокнижного осетра. Его оштрафовали на 480 тыс. рублей.

Виктория Макарова