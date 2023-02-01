Диплом об окончании Тюменского медуниверситета будет действителен в Египте

www.tyumsmu.ru www.tyumsmu.ru

Тюменский медицинский университет вошел в список вузов, рекомендованных для обучения за рубежом Высшим советом университетов Арабской республики Египет при Министерстве высшего образования страны. Тюменский вуз отмечен по двум направлениям подготовки – "Фармация" и "Лечебное дело", дипломы выпускников будут признаны на территории Египта. Год поступления – 2023, сообщает пресс-служба ТМУ.

Как рассказал директор внешних коммуникаций и международных связей ТМУ Алексей Ефанов, чтобы оказаться в престижном списке рекомендованных учебных учреждений, нужно соответствовать высоким требованиям.

"Наш вуз был включен в него вместе с лидерами отечественного медицинского образования. По направлению "Фармация" в список попало всего семь российских университетов, по направлению "Лечебное дело" - 15. Ожидаем, что благодаря этому событию в Тюменском медицинском университете в перспективе увеличится число студентов из Египта", - уверен он.

Сейчас в вузе обучается около 60 граждан Египта. Они получают образование в институтах клинической медицины и стоматологии, на подготовительном отделении для иностранцев.