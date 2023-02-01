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Спектакль "Черное золото земли тюменской" представят в Центре татарской культуры

Общество, 08:28 16 февраля 2023

vk.com/tyumenctk | Фото: vk.com/tyumenctk

Зимнее рандеву "Долгая дорога тюменской нефти" состоится в Центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4/11) 17 февраля, начало в 15 часов. Участники краеведческого клуба "Тюменская старина" пригласят на встречу нефтяников, проработавших в отрасли с молодости, которые о тюменском севере знают не понаслышке, сообщает областная научная библиотека.

Участники познакомятся с книжной выставкой об истории поиска и разведки нефтяных месторождений края и с воспоминаниями первооткрывателей тюменской нефти.

Волонтеры проекта "Гиды 55+. Перезагрузка" представят историко-литературный спектакль "Черное золото земли тюменской". Гости смогут "прогуляться" по улочкам Тюмени на виртуальных экскурсиях "Тюменская слава" от Содружества библиотек области, увидеть места, связанные с именем и с деятельностью прославленного нефтяника Виктора Муравленко.

Подробную информацию о заседаниях клуба можно получить по телефону: +7(3452)56-53-00 (доб. 4141).

Вход свободный. Возрастное ограничение: 12+.

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# Тюменская областная научная библиотека

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