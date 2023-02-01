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В Тюмени презентуют "Записки полярного авиатора"

Общество, 08:14 16 февраля 2023

ТОНБ

Презентация книги Сергея Трикачёва "Записки полярного авиатора" начнется в Тюменской областной научной библиотеке (ул. Орджоникидзе, 59) 18 февраля, в 12 часов. Это правдивое повествование о нелегких буднях полярных авиаторов, об их жизни и работе на крайнем Севере, сообщают организаторы.

Книга посвящена 70-летию Выборгского авиатехнического училища, 90-летию Полярной авиации и 100-летию Аэрофлота.

Сергей Трикачёв в 1975 году окончил Выборгское авиатехническое училище гражданской авиации по специальности "техник-механик вертолетов и двигателей". После учебы был направлен на Север, на Мыс Каменный. Прошел курсы по переподготовке в Тюмени и получил квалификацию бортмеханика вертолета Ми-8. С октября 1984 года по 1991 год работал в Ноябрьской объединенной авиаэскадрилье. Бортмеханик 1-го класса, налёт – более 7 тыс. часов, из них 500 – ночью.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

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# Тюменская областная научная библиотека

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