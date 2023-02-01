Три новые пожарные части построят в Тюмени в 2023 году

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Губернатором Тюменской области Александром Моором было принято решение о строительстве в Тюмени трех новых пожарно-спасательных частей. Проектно-сметная документация на эти объекты будет согласована уже в ближайшее время, после чего начнутся строительные работы.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника регионального МЧС Владимир Закутаев на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Тюменская линия" и "Интерфакс-Урал" 14 февраля.

Также в 2023 году на вооружение пожарно-спасательного гарнизона Тюменской области поступит новая техника. "В ближайшее время ожидается поставка 36 новых автоцистерн, а также автолестницы высотой 30 и 50 метров. Таким образом, будет не только закрыта существующая потребность, но и появится резерв спецтехники для крупных и сложных пожаров", - отметил Владимир Закутаев. Он добавил также, что укомплектованность личного состава подразделений составляет в настоящее время 95 %.

Кроме того, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Алексей Шутов рассказал о том, что с 1 марта 2023 года вступят в силу изменения в правила противопожарного режима. Так, ширина противопожарной минерализованной полосы, отделяющей лес от населенных пунктов, увеличена до 1,4 м.

Уменьшится допустимое расстояние использования открытого огня в частных домовладениях и дачных участков. Таким образом, собственникам теперь будет разрешено использовать мангалы на расстоянии не менее пяти метров от строений вместо 50. Жечь сухую листву и траву при уборке территории можно будет на расстоянии 7,5 м от построек.

Отметим, что в 2022 году в Тюменской области произошло 4 тыс. 944 пожара, в них погибли 112 человек, в том числе двое детей.

Николай Ступников