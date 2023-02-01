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Полную экипировку современного бойца представят в Ишиме на патриотической выставке

Общество, 10:32 15 февраля 2023

предоставлено Натальей Шустовой | Фото: предоставлено Натальей Шустовой

Обновленную выставку "От Афгана до Чечни" представят ишимские музейщики и ветераны местного отделения "Боевого братства" в музее "Городская управа" 15 февраля в 15 часов 30 минут. Ее пополнили стенд о Герое России Рустаме Сайфуллине и комплект современной экипировки, предоставленный инженерно-саперным полком, базирующимся в Ишиме.

По словам экскурсовода Ишимского музейного комплекса им. П. П. Ершова Натальи Шустовой, выставка ориентирована, в первую очередь, на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Экскурсионная программа разработана в двух вариантах – для учеников начальной школы, а также среднего и старшего звена. Выставка бесплатная, организаторы принимают коллективные и индивидуальные заявки, которых после анонса мероприятия поступило уже пять.

"Это вторая выставка, первую запустили в 2021 году, но из-за режима ограничений не все смогли на ней побывать. Сейчас ждем наплыва посетителей, потому что в разы возрос интерес к патриотической тематике. Ждем всех!" - пригласила экскурсовод.

Наталья Шустова рассказала, что на экспозиции представлены личные вещи, обмундирование воинов-интернационалистов, а также фотографии, отражающие реальные события 30-летней и 20-летней давности. Посетителям расскажут о тех, кто сражался в Афганистане и других горячих точках, о мужестве сынов Ишима и Ишимского района. В том числе – в зоне проведения СВО.

Работница музея привела цифры из книги Владимира Озолина "Мы исполнили свой долг" о событиях в Афганистане и на Северном Кавказе. 210 ишимцев выполняли интернациональный долг в Афганистане, два из них погибли, 350 участвовали в контртеррористической операции в Чеченской Республике, погибли 13 из них.

Добавим, выставка приурочена ко Дню памяти воинов-интернационалистов.

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Инна Кондрашкина

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# Афганская война , воины-интернационалисты , выставка , Ишим , Ишимский музейный комплекс Петра Ершова

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