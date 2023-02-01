О любви к Тюмени: на улице Дзержинского прошла экскурсия ко Дню всех влюбленных

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Любовь стала темой авторской экскурсии по пешеходной улице Дзержинского в Тюмени 14 февраля. Событие, приуроченное ко Дню всех влюбленных, провел сотрудник библиотеки истории города им. А. И. Текутьева Дмитрий Падерин.

Послушать экскурсию пришли чуть больше 10 человек. Стартовой точкой стал дом №6. "В большинстве стран мира 14 февраля принято говорить о любви. История улицы, которая раньше называлась Садовой, настолько насыщенна, что можно было организовать целую прогулку, которая касалась бы темы любви. Улица была периферийной. Здесь шла уютная жизнь людей, которые основывали свои имения еще с конца XVIII века. Центральной она начала становится только в начале XX века, когда газеты начали пестрить информацией о том, что здесь кипит деловая жизнь Тюмени", – начал повествование экскурсовод.

Дмитрий Падерин в ходе променада рассказал более десяти историй любви, включая городские легенды. Участники экскурсии узнали о семье купца Антона Колокольникова, которая, по словам рассказчика, была символом тюменской купеческой жизни, о других важных персонах того времени. О любви экскурсовод говорил не только в части семей и романтических чувств между людьми. Он остановился и на чувствах исторических личностей к городу, лошадям, деревянной резьбе. Так, в ходе прогулки автор экскурсии обращал внимание горожан на разные части наличников старинных домов.

"Какие из элементов деревянной резьбы говорят о семейном благополучии и любви? Это, конечно, же лоза. Она говорит о продолжении рода. Длинная ветвь намекает на семейные традиции. Еще один символ любви – птица", – рассказал Дмитрий Падерин.

Участники экскурсии остались довольны познавательной прогулкой, которая продлилась час.

"Пошла на экскурсию случайно. Просто хотелось прогуляться по Тюмени. Экскурсия понравилась. Всегда интересно узнавать что-то новое. Услышали много историй любви. Больше всего впечатлил рассказ о девушке, которая ушла от старообрядчества, приняла православие из любви к своему будущему мужу. Тем самым она обрела счастье", – поделилась впечатлениями тюменка Ольга.

Идея организовать экскурсию о любви пришла спонтанно, признается Дмитрий Падерин. 14 февраля люди любят говорить о чувствах, тема напрашивалась сама собой.

"Эта экскурсия – часть большого проекта "Пешком по Садовой", который будет реализовываться в течение 2023 года. Авторский проект касается подробной истории улицы Дзержинского, истории людей, которые на ней жили, зданий. История за 200 лет настолько глубока, насыщенна, что ее можно разбивать на темы, систематизировать", – поделился Дмитрий Падерин.

В ближайшее время будет проработано расписание следующих экскурсий по улице Дзержинского. Ожидается, что очередная встреча состоится в марте, когда на улице станет теплее.

Инна Пахомова