Тюменцев приглашают на ярмарку вакансий

| Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района | Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района

Ярмарка вакансий пройдет в кадровом центре "Работа России" Тюменской области 16 февраля, сообщает региональный центр занятости населения.

Соискатели смогут пообщаться с кадровыми специалистами нескольких предприятий, задать им вопросы об условиях работы и договориться о собеседовании.

Среди работодателей заявлены ООО "Кволити-Тюмень", ООО "Конструкция", ГАУ ТО МФЦ и другие. Особое внимание специалисты уделят многодетным и одиноким родителям, вышедшим из мест лишения свободы, соискателям предпенсионного возраста, имеющим инвалидность.

Ярмарка пройдет по адресу: ул. Республики 204в, к. 3, начало - в 11 часов. Подробности по телефону: 27-33-22