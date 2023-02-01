  • 15 февраля 202315.02.2023среда
  • USD73,8645
    EUR79,3355
  • В Тюмени -11..-13 С 3 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцев приглашают на ярмарку вакансий

Общество, 19:26 15 февраля 2023

Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района | Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района

Ярмарка вакансий пройдет в кадровом центре "Работа России" Тюменской области 16 февраля, сообщает региональный центр занятости населения.

Соискатели смогут пообщаться с кадровыми специалистами нескольких предприятий, задать им вопросы об условиях работы и договориться о собеседовании.

Среди работодателей заявлены ООО "Кволити-Тюмень", ООО "Конструкция", ГАУ ТО МФЦ и другие. Особое внимание специалисты уделят многодетным и одиноким родителям, вышедшим из мест лишения свободы, соискателям предпенсионного возраста, имеющим инвалидность.

Ярмарка пройдет по адресу: ул. Республики 204в, к. 3, начало - в 11 часов. Подробности по телефону: 27-33-22

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# трудоустройство , ярмарка вакансий

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:20 15.02.2023Тюменские специалисты провели работы по улучшению водоснабжения в Краснодоне
19:26 15.02.2023Тюменцев приглашают на ярмарку вакансий
18:48 15.02.2023Более 6 тысяч экомероприятий организовали в Тюменской области в 2022 году
18:26 15.02.2023Тюменцев приглашают поучаствовать во всероссийской акции "Диктант ЖКХ"