  • 15 февраля 202315.02.2023среда
  • USD73,8645
    EUR79,3355
  • В Тюмени -8..-10 С 3 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

20 тысяч квадратных метров жилья построят в Ишиме за год

Экономика, 11:25 15 февраля 2023

t.me/Glava_Ishim | Фото: t.me/Glava_Ishim

20 тысяч квадратных метров жилья планируют построить в Ишиме в 2023 году. В ноябре подрядчик введет новый дом на 90 квартир на ул. Григорова в третьем Северном микрорайоне, сообщил глава города Фёдор Шишкин.

"В городе реализуются все жилищные программы: переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, предоставление квартир инвалидам, сертификатов молодым семьям, поэтому необходимо продолжать строить, насыщать первичный рынок недвижимости", - отметил мэр.

Он также уточнил, что в 2023 году по муниципальной программе расселят два ветхих многоквартирных дома на ул. Шевченко и в проезде Мясокомбината.

По оценке Фёдора Шишкина, жилищное строительство в Ишиме развивается успешно. В прошлом году был перевыполнен план по вводу жилья – в эксплуатацию сдали 26 тыс. кв. м.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Ишим , расселение граждан , строительство жилья

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:47 15.02.2023Тюменские предприниматели продают свадебные платья, конфеты и системы водоочистки на китайских и турецких маркетплейсах
11:25 15.02.202320 тысяч квадратных метров жилья построят в Ишиме за год
11:03 15.02.2023Четырехзвездочный отель в Тобольске обставят мебелью отечественного производства
18:57 14.02.202378 проектов комплексного развития территорий будут реализованы в УФО