20 тысяч квадратных метров жилья построят в Ишиме за год

| Фото: t.me/Glava_Ishim | Фото: t.me/Glava_Ishim

20 тысяч квадратных метров жилья планируют построить в Ишиме в 2023 году. В ноябре подрядчик введет новый дом на 90 квартир на ул. Григорова в третьем Северном микрорайоне, сообщил глава города Фёдор Шишкин.

"В городе реализуются все жилищные программы: переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, предоставление квартир инвалидам, сертификатов молодым семьям, поэтому необходимо продолжать строить, насыщать первичный рынок недвижимости", - отметил мэр.

Он также уточнил, что в 2023 году по муниципальной программе расселят два ветхих многоквартирных дома на ул. Шевченко и в проезде Мясокомбината.

По оценке Фёдора Шишкина, жилищное строительство в Ишиме развивается успешно. В прошлом году был перевыполнен план по вводу жилья – в эксплуатацию сдали 26 тыс. кв. м.