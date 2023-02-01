В Тюменской области 68 пар заключили брак в День всех влюбленных

управление загс по Тюменской области управление загс по Тюменской области

68 пар зарегистрировали брак в День всех влюбленных, 14 февраля. Торжества по этому поводу прошли в шести районах, в двух городских округах и четырех городах, сообщает региональное управление загс.

В Армизонском районе новобрачные запустили в небо "сердечные" шары, которые им подарили сотрудники отдела загс.

"Сергей и Диана, запуская шары в небо, загадали самые заветные желания. Какие? Об этом обещали дать отчет на праздновании золотого юбилея супружеской жизни", - рассказала начальник отдела загс Дина Аввакумова.