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В Тюменской области 68 пар заключили брак в День всех влюбленных

Общество, 11:14 15 февраля 2023

управление загс по Тюменской области

68 пар зарегистрировали брак в День всех влюбленных, 14 февраля. Торжества по этому поводу прошли в шести районах, в двух городских округах и четырех городах, сообщает региональное управление загс.

В Армизонском районе новобрачные запустили в небо "сердечные" шары, которые им подарили сотрудники отдела загс.

"Сергей и Диана, запуская шары в небо, загадали самые заветные желания. Какие? Об этом обещали дать отчет на праздновании золотого юбилея супружеской жизни", - рассказала начальник отдела загс Дина Аввакумова.

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# брак , ЗАГС

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