Тюменские предприниматели продают свадебные платья, конфеты и системы водоочистки на китайских и турецких маркетплейсах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Компании Тюменской области работают на китайских и турецких маркетплейсах. Пока это три активных предпринимателя, которые реализуют свадебные платья, сладости и системы водоочистки.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал руководитель Центра поддержки экспорта Тюменской области Алексей Ергалиев.

Свадебные платья тюменки Светланы Мариненко пользовались большой популярностью в Европе и США. После введения антироссийских санкций предприниматель при поддержке центра экспорта перешла на реализацию нарядов для невест на китайскую электронную площадку.

"У иностранцев есть спрос на тюменские сладости, на Epinduo представлена продукция фабрики "Слада". В Китае отмечено невероятное потребление конфет от нашего производителя. Компания "H2O системы очистки" представляет свои разработки на турецком маркетплейсе", - говорит Алексей.

Электронные торговые площадки требуют постоянного внимания. Не бывает так, что после того, как товар предложен, он тут же реализован, отметил руководитель регионального центра поддержки экспорта.

"Для продвижения продукции мы привлекаем подрядчиков. Мы в центре поддержки экспорта приняли решение: будем мониторить все электронные площадки ежедневно. Работаем над тем, чтобы расширить количество желающих представлять продукцию и услуги на рынках Китая", - добавил он.

Центр поддержки экспорта в 2023 году планирует запустить два маркетплейса. Специалисты анализируют запросы от бизнеса. "Это дорогостоящий инструмент, нужно тщательно подобрать компании с точки зрения их готовности в регулярном режиме работать на площадке", - подчеркнул Ергалиев.

По итогам 2022 году в региональный ЦПЭ за помощью и консультациями обратились 325 предпринимателей. Заключено 23 контракта. 91 страна получила товары и услуги тюменских экспортеров. Общий объем поддержанного экспорта составил 8,3 млн долларов США.

Анжела Лебедева